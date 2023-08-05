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İzmir'de 200 metre kablo çalan kişi tutuklandı

İzmir'de 200 metre kablo çalan kişi tutuklandı

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde bir telekomünikasyon şirketinin hizmet binasından 200 metre kablo çalan ve polis ekiplerince tespit edilen şüpheli, kıskıvrak yakalandı. Adliyeye sevk edilen kablo hırsızı tutuklandı.

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Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bir telekomünikasyon şirketinin hizmet binasından 200 metre kablo çalınması olayıyla ilgili çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalar sonucu şüpheli S.D.'yi tespit eden polis ekipleri, şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.D., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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