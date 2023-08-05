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Kayserispor hazırlık maçında Sivasspor'la berabere kaldı

Kayserispor hazırlık maçında Sivasspor'la berabere kaldı

Kayserispor lig öncesi Sivasspor ile oynadığı hazırlık maçında berabere kaldı. 2-2 biten maçta sarı kırmızılı takımın gollerini Thiam ile Gökhan kaydetti.

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Süper Lig'de mücadelesini sürdürecek olan Kayserispor, dördüncü hazırlık maçını oynadı. Sivas'ta Sivasspor ile karşılaşan sarı kırmızılılar, ilk yarısı 1-1 biten maçtan 2-2 eşitlikle ayrıldı.

Kayserispor, sahaya Bilal, Gökhan, Majid Hosseini, Attamah, Lionel Carole , Baran Ali Gezek, Anthony Uzodimma, Olivier Kemen, Miguel Cardozo, Ali Karimi, Mame Thiam onbiri ile çıktı. Maçın 27. dakikasında Mame Thiam'ın golü ile öne geçen sarı kırmızılılar, Yunus Emre'nin golüne engel olamayarak ilk yarıyı 1-1 tamamladı. Maçın ikinci yarısında Clinton N'jie'nin golü ile 2-1 yenik duruma düşen Kayserispor Gökhan Sazdağı ile eşitliği yakaladı ve maç 2-2 sona erdi.

Kayserispor, daha önce oynadığı hazırlık maçlarında İstanbulspor'u 3-2, Gençlerbirliği'ni 1-0 yenerken Konyaspor'a 4-0 yenilmişti.

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