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Otoyol üzerindeki araç seyir halindeyken alev topuna döndü

Otoyol üzerindeki araç seyir halindeyken alev topuna döndü

Bursa'da seyir halindeki bir araç motorunda oluşan bir sorundan dolayı alev aldı. Araçta yolculuk yapan 3 kişi son anda araçtan indi.

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Edinilen bilgiye göre olay, saat 10.00 sıralarında Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Orhangazi Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Tatilden dönen ailenin içinde olduğu Şenol Şafak (66) idaresindeki 34 HD 6738 plakalı otomobil, İstanbul istikametine doğru seyir halindeyken Orhangazi Kavşağı'nı geçtikten sonra motor bölümünden dumanlar yükselmeye başladı.

İçinde sürücü ile birlikte iki kadının daha bulunduğu otomobili kenara çeken sürücü ve yanındakiler araçtan indikten sonra otomobil alev topuna döndü. Yangına yoldan geçmekte olan bazı araçların yangın tüpleri ile müdahale edilse de yangın büyüdü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri araç yangınına müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Araç kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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