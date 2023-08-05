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Kavga ettiği kocasını bıçaklayarak öldürmüştü! Katil zanlısı cinayet nedenini anlattı

Kavga ettiği kocasını bıçaklayarak öldürmüştü! Katil zanlısı cinayet nedenini anlattı

Uşak'ta geçtiğimiz gün kavga ettiği kocasını bıçaklayan kişi nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Katil zanlısının cinayet sebebi kıskançlık çıktı.

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Fatih Mahallesi 5. Köksal Sokak'taki bir apartmanda ikamet eden E.A. (40) ile eşi Emrah A. (42) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.A. kocası Emrah A'yı mutfaktan aldığı bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Emrah A, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Ekipler E.A'yı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen E.A, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Zanlının ilk ifadesinde, kıskançlık nedeniyle kavga ettikleri sırada sinir krizi geçirdiğini ve kocası Emrah A'yı bıçakla yaraladığını söylediği öğrenildi. Çiftin önceki evliliklerinden birer çocuğu olduğu öğrenildi.

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