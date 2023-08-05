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Esenyurt'ta zincirleme kaza trafiği felç etti! 4 araç pert oldu, 3 kişi yaralandı

Esenyurt'ta zincirleme kaza trafiği felç etti! 4 araç pert oldu, 3 kişi yaralandı

İstanbul Esenyurt'ta aynı yönde seyir eden 4 araç zincirleme kaza yaptı. Meydana gelen kazada 3 kişi yaralanadı.

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Tem Otoyolu Hadımköy Gişeler mevkisi Edirne istikametinde aynı yönde seyreden 4 araç, zincirleme kazaya karıştı. Kazada araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. Tedavi altına alınan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle trafik akışı kontrollü sağlanırken, kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

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