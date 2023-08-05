Hayatını kaybeden Gazeteci Süleyman Özışık, son yolculuğuna uğurlanıyor!

Kanser hastalığı nedeniyle 52 yaşında yaşamını yitiren Gazeteci Süleyman Özışık için Ataşehir Mimar Sinan Camisi'nde cenaze töreni düzenleniyor.

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İnternethaber.com Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık'ın kanser hastalığıyla mücadele eden kardeşi Gazeteci Süleyman Özışık'ın acı haberi sevenlerini ve yakınlarını derinden yaraladı. Süleyman Özışık tedavi gördüğü hastanede gece saatlerinde hayatını kaybetti.

Süleyman Özışık için bugün ikindi vaktinde Ataşehir Mimar Sinan Camisi'nde cenaze töreni düzenleniyor.

Törene Süleyman Özışık'ın yakınlarının yanı sıra, eski Başbakan Binalı Yıldırım, Savcı Sayan, Gazeteci Barış Yarkadaş, Korkmaz Karaca, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksü, iş adamı Ali Ağaoğlu ve çok sayıda seveni katılıyor.

Cenaze namazının kılınmasının ardından Süleyman Özışık'ın cenazesinin Ümraniye'deki Kocatepe Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

Ayrıntılar gelecek...

Süleyman Özışık kimdir?

Süleyman Özışık, 1 Mart 1971 tarihinde Iğdır'da doğdu. Lise eğitimi de dahil olma üzere ilk eğitimini Kars'ta tamamladı. Lisenin ardından İstanbul'a gelip çalışma hayatına atıldı. Ardından askerlik görevini yerine getirdikten sonra medya dünyasına Akşam Gazetesi'nde stajyer olarak adım attı.

Akşam gazetesindeki 3 yıllık deneyiminden sonra Milliyet gazetesinde 7 yıl boyunca çalıştı. 2000 yılında buradaki işi ekonomik nedenlerle sonlandırılma kararı alındı.

Daha sonra kendisi gibi gazeteci olan abisi Hadi Özışık ile birlikte internethaber.com isimli Türkiye'nin ilk haber sitelerinden birinin kuruluşunda yer aldı.

Akabinde 2005 senesinde, sonsayfa.com isimli haber sitesini online bir e-gazete platformu haline getirdi.

İnternethaber ile Türkiye Gazetesi'nde köşe yazarlığı ve birçok televizyon kanalında yorumculuk da yapan Süleyman Özışık, 2023 yılının başında yakalandığı kanser hastalığına yenilerek 5 Ağustos 2023 Cumartesi gününün ilk dakikalarında hayatını kaybetti.

Süleyman Özışık'ın Ruhuna El Fatiha...