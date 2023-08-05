Gazeteci Süleyman Özışık son yolculuğuna uğurlandı
İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 52 yaşında vefat eden gazeteci-yazar Süleyman Özışık'ın cenaze töreni Ataşehir'deki Mimar Sinan Camisi'nde düzenlendi.
İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 52 yaşında vefat eden gazeteci-yazar Süleyman Özışık'ın cenazesi toprağa verildi.
Özışık için Ataşehir'deki Mimar Sinan Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, Özışık'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, meslektaşları ve vatandaşlar katıldı.
Hadi Özışık, cenaze namazı öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, yaşadıkları acının tarifsiz olduğunu ifade ederek, "Biz 7 kardeşiz, 6 erkek kardeşiz, en küçüğümüzü kaybettik. Çok gururluydu Süleyman. Hastalandığını ağabeylerine bile bildirmeyen, 'Aman ben onlara yük olmayayım.' diye bize bir şey yansıtmayacak kadar gururluydu." diye konuştu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın tedavi sürecindeki gayretlerine işaret eden Özışık, "İlgilenen hocalar, hemşireler ve tüm ekip, Süleyman'la orada hastalık sürecinde aile oldular. Bu acıyı biz ne kadar çekiyorsak, bugün onlar da aynı acı içerisinde, üzüldüler. O bizim canımız, yoldaşımızdı. Kurban olduğum Allah böyle istedi. Allah gani gani rahmet eylesin." ifadelerini kullandı.
Süleyman Özışık'ın cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından Kocatepe Mezarlığı'na defnedildi.