Gazeteci Süleyman Özışık son yolculuğuna uğurlandı

Hadi Özışık, cenaze namazı öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, yaşadıkları acının tarifsiz olduğunu ifade ederek, "Biz 7 kardeşiz, 6 erkek kardeşiz, en küçüğümüzü kaybettik. Çok gururluydu Süleyman. Hastalandığını ağabeylerine bile bildirmeyen, 'Aman ben onlara yük olmayayım.' diye bize bir şey yansıtmayacak kadar gururluydu." diye konuştu.