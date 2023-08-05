BIST 7.401
DOLAR 26,91
EURO 29,67
ALTIN 1.681,49
HABER /  DÜNYA

Çin sele teslim: 10 ölü, 18 kayıp

Çin sele teslim: 10 ölü, 18 kayıp

Çin'in Hebei eyaletinde etkili olan şiddetli yağışların ardından meydana gelen selde 10 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi kayboldu.

Abone ol

Çin’in kuzey kesiminde yer alan Hebei eyaletindeki Boading şehrinde şiddetli yağışlar etkili oldu.

Yetkililer şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen selde 10 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Şehrin altyapısının hasar gördüğü sel felaketinde 18 kişi ise kayıp.

Halk jeolojik riskler konusunda uyarıldı ve kırmızı alarm verildi

Yaklaşık 600 bin kişinin risk altında olduğu bölgede tahliye çalışmalarına başlandı. Sel sularını temizleme çalışmaları ise sürüyor.

Öte yandan ülkede Doksuri Tayfunu’nun etkisiyle görülen şiddetli yağışların son 140 yılın en şiddetli yağışı olduğu açıklanmıştı. Çin Hava Durumu Ajansı, halka "jeolojik riskler" konusunda uyararak kırmızı alarm vermişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Cevizden uyuşturucu çıktı: 4 kişi gözaltında
Cevizden uyuşturucu çıktı: 4 kişi gözaltında
Ozan Kabak'a İtalya'dan dev talip!
Ozan Kabak'a İtalya'dan dev talip!
İsveç sözünü tutmadı: PKK provokasyonları sürüyor
İsveç sözünü tutmadı: PKK provokasyonları sürüyor
Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Anthony Blinken ile görüştü
Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Anthony Blinken ile görüştü
Rusya ABD İHA’sına karşın savaş uçağı kaldırdı
Rusya ABD İHA’sına karşın savaş uçağı kaldırdı
Fransa'dan darbe açıklaması: Yarına kadar zamanları var
Fransa'dan darbe açıklaması: Yarına kadar zamanları var
Slovenya'da selin neden olduğu hasar 500 milyon avroyu aşabilir
Slovenya'da selin neden olduğu hasar 500 milyon avroyu aşabilir
Elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti
Elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti
Kemal Kılıçdaroğlu, Erzincan'a özel jetle gitti
Kemal Kılıçdaroğlu, Erzincan'a özel jetle gitti
MEB duyurdu! Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren düzenleme
MEB duyurdu! Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren düzenleme
Bakan Hakan Fidan'dan kritik temas
Bakan Hakan Fidan'dan kritik temas
Hayatını kaybeden Gazeteci Süleyman Özışık, son yolculuğuna uğurlandı
Hayatını kaybeden Gazeteci Süleyman Özışık, son yolculuğuna uğurlandı