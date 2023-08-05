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Ozan Kabak'a İtalya'dan dev talip!

Ozan Kabak'a İtalya'dan dev talip!

Hoffenheim'ın Türk stoperi Ozan Kabak, Milan'ın transfer gündemine girdi. Milan'ın oyuncu izleme şefi Geoffrey Moncada'nın 23 yaşındaki futbolcuya büyük ilgi gösterdiği belirtildi.

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Almanya'nın Hoffenheim takımında forma giyen Milli futbolcu Ozan Kabak'a, İtalya'nın dev kulübü Milan'ın talip olduğu ileri sürüldü.

İtalyan gazetesi la Repubblica'nın haberine göre; Matteo Gabbia'nın Villarreal'e kiralık gönderilmesi ve Simon Kjaer'in takımda ayrılma ihtimalini göz önüne alan Milan, yeni bir defans oyuncusuyla kadrosunu güçlendirmek istiyor. Serie A takımının gündemindeki ismin ise yakın zamanda Torino ve Roma'nın da ilgilendiği Ozan Kabak olduğu belirtildi.

23 yaşındaki stopere özellikle Milan'ın oyuncu izleme şefi Geoffrey Moncada'nın büyük ilgi gösterdiği ifade edildi.

Transferin maliyeti

Haber detayında, Hoffenheim'ın Ozan Kabak'ın bonservisi için 10 ile 13 milyon dolar arasında bir bedel istediği iddia edildi.

Alman kulübüyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Ozan, geride kalan sezonda Hoffenheim ile 33 maça çıkarken, 4 gol, 4 asistlik bir skor katkısı sağladı.

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