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Disney skandalının perde arkası: Ermeni diasporasının yalanları

Disney skandalının perde arkası: Ermeni diasporasının yalanları

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili dizinin yayından kaldırılması yönünde gelen baskılara Disney boyun eğdi. Baskıların arkasında ise alışıldığı üzere Ermeni diasporasının ABD’deki temsilcisi ANCA var.

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ABD, paranın siyasete yön verdiği bir ülke. Bu sebeple Ermeni diasporasının, 1915 ile ilgili yalanlarını en rahat yaydığı, Türkiye aleyhinde faaliyetler yürütebildiği ülkelerin başında ABD geliyor.

Amerika Ermeni Ulusal Komitesi ANCA; Atatürk dizisiyle ilgili skandalın ardından bir kez daha gündemde.

Dijital yayın platformu Disney Plus'ın Atatürk dizisini duyurmasının ardından, ABD'deki Ermeni lobi kuruluşu ANCA harekete geçti. Dizinin yayımlanmaması için çeşitli kampanyalara başladı.

Baskılara boyun eğen The Walt Disney şirketi, Atatürk dizisinin platformda yayımlanmayacağını açıkladı.

Kongre’de Türkiye aleyhinde tasarı çıkarılmasının da öncüsü olan ANCA; siyasetçilerin kampanyalarına bağış yapıyor.

Terör örgütlerine destek veriyor

ANCA, yalnız lobi grubu değil. aynı zamanda terör örgütlerine destek veren bir oluşum.

ANCA'nın eski Başkanı Murad Topalyan, ASALA ve JPAG gibi terör örgütleriyle iltisaklı.

Topalyan 1980'de New York’taki Türkevi saldırısı da dahil birçok terör suçundan 1999'da tutuklandı ve 37 ay hapis cezasına çarptırıldı. ANCA ise Topalyan'a "Özgürlük Ödülü" verdi.

Ermeni Ulusal Komitesi ANCA'nın , sadece Ermeni terör örgütleriyle değil, terör örgütü PKK ile de yakın bağının olduğu biliniyor. 

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