CHP'li eski vekil gazeteci Mustafa Balbay Mehmet Şimşek'in yalanlayacağı kulisi paylaştı

Gazeteci Mustafa Balbay, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanı Erhan Çetinkaya’yı telefonla arayarak “Gerçeği açıklayın, program yapamıyorum” dediğini iddia etti. Şimşek, 7 Haziran'da Twitter hesabında sabitlediği paylaşımda "Lütfen benden duymadığınız hiçbir habere ve dolaşıma sokulan hiçbir dedikoduya itibar etmeyiniz." ifadelerine yer vermişti.

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TELE1 televizyonunda Fikir Kulübü programında gündeme ilişkin değerlendirmeler yapan gazeteci Mustafa Balbay, programda bir kulis bilgisi paylaştı.

Balbay, “Mehmet Şimşek, TÜİK başkanını aramış, 'Gerçeği açıklayın program yapamıyorum' demiş. TÜİK bu yüzden son verilerini gerçek demeyelim ama gerçeğe yakın açıkladı. Şu an ortada bir ekonomi programı yok” dedi.

Bakan Şimşek'in açıklaması

Bakan Şimşek, Türkiye TÜİK temmuz ayına ilişkin verilerde yıllık enflasyonu yüzde 47,83 olarak açıklamasının piyasa beklentileriyle uyumlu olduğunu belirtmişti. Şimşek, 2024 ortasından itibaren yıllık enflasyonun düşmeye başlayacağını kaydetti.

Şimşek: Dolaşıma sokulan hiçbir dedikoduya itibar etmeyiniz Bakan Şimşek göreve gelirken kendisiyle ilgili muhalif medyada çıkan bazı kulis haberlere tepki göstermiş ve twitter hesabında sabitlediği paylaşımda "Bu çerçevede sevgili vatandaşlarımızdan özellikle bir istirhamım var; uygulama ve politikalarımıza ilişkin lütfen benden duymadığınız hiçbir habere ve dolaşıma sokulan hiçbir dedikoduya itibar etmeyiniz." ifadelerini kullanmıştı

TÜİK'in temmuz ayı enflasyon verileri

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayı enflasyon verilerini açıkladı. Verilere göre, temmuzda aylık enflasyon yüzde 9,49, yıllık enflasyon ise yüzde 47,83 oldu.

Böylece, temmuz ayı enflasyon rekoru kırıldı. Temmuz'da en yüksek enflasyon, 1997'de yüzde 6,2 ile kayıtlara geçmişti.

Tüketici fiyatlarındaki artış, temmuzda, bir önceki aya göre yüzde 9,49, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 31,14, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 47,83 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 57,45 olarak gerçekleşti.