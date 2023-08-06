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Batman’da mısır tarlasında erkek cesedi bulundu

Batman’da mısır tarlasında erkek cesedi bulundu

Batman’da mısır tarlası içerisinde bıçakla öldürülen bir şahsın cansız bedeni bulundu.

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Edinilen bilgiye göre, olay Batman’ın kent merkezinde bulunan Karabağ Parkının yanındaki mısır tarlasında meydana geldi.

Parktaki vatandaşların yaralı bir adamın mısır tarlası içerisinde olduğunu 112 çağrı merkezine haber vermesi üzerine olay yerine polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler adamı bulmak için tarla üzerinde dron uçurdu. Ekipler dronla tarlayı ararken 56 yaşındaki Cevat T.’nin cansız bedenini buldu.

Olay yerine çağırılan sağlık ekipleri Cevat T.’nin cansız bedenini Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesinin morguna kaldırdı. Polis Cevat T.’nin şüpheli ölümü üzerine soruşturma başlattı.

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