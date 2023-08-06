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Melih Altınok Süleyman Özışık'ın ölümünü yazdı: Böyle travmaların mutlaka fiziksel yansımaları oluyor

Melih Altınok Süleyman Özışık'ın ölümünü yazdı: Böyle travmaların mutlaka fiziksel yansımaları oluyor

Sabah yazarı Melih Antınok, yakalandığı kansere yenik düşerek genç yaşta aramızdan ayrılan gazeteci Süleyman Özışık için "malum linç operasyonu onu çok yıpratmış olmalı. Biliyorsunuz, böyle travmaların mutlaka fiziksel yansımaları oluyor. Belli ki o da içine attı." dedi.

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Bir süredir kanser hastalığı nedeniyle tedavi gören 52 yaşındaki gazeteci yazar Süleyman Özışık'ın ölümü herkesi derinden yaraladı.

Süleyman Soylu'nun suç duyurusunda sonra kendisini mahkemede aklamak isteyen ancak 2.5 yıldır savcılık masalarında elden ele dolaştırılan soruşturma dosyasına isyan eden Özışık'ın, aramızdan ani ayrılışı medyada çok konuşuldu. 

Uğradığı haksızlıklar karşısında zor günler geçiren ve aniden ortaya çıkan kanser illetine yenik düşen Özışık ile ilgili çarpıcı bir değerlendirme Sabah yazarı Melih Altınok'tan geldi.

"Belli ki o da içine attı"

Köşe yazısında Özışık'ın uğradığı linç operasyonuna dikkat çeken Altınok, yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Geçtiğimiz gün gazeteci Süleyman Özışık'ın ölüm haberi geldi. Epeydir kanser tedavisi görüyormuş.

Süleyman henüz 52 yaşındaydı. Bir süre önce karanlık odaklar tarafından yürütülen ve ne olduğunu anlayamadığımız malum linç operasyonu onu çok yıpratmış olmalı. Biliyorsunuz, böyle travmaların mutlaka fiziksel yansımaları oluyor. Belli ki o da içine attı.
Ağabeyi Hadi Özışık'a ve tüm ailesine sabır dilerim. Allah rahmet eylesin."

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