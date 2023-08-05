Süleyman Özışık 5 ay önce abisi Hadi Özışık'a böyle konuşmuştu: İçime ata ata...

Gazeteci Süleyman Özışık tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Şubat ayında kendisiyle hastaneden röportaj yapan İnternethaber Yayın Grubu Başkanı Hadi Özışık'a konuşan Özışık, kendisine yöneltilen haksız suçlamalarla ilgili "Arkamızdan vuracakları biliyordum. Ama AK Parti içinden bel altı vuranlar çok ağır geldi." ifadelerini kullanmıştı.

Bir süredir kanser hastalığıyla mücadele eden gazeteci Süleyman Özışık, 52 yaşında hayatını kaybetti.

Peker'in iddialarına bakarak kendisi hakkında suç duyurusu yapılan Özışık, işinden oldu hüküm giymiş muamelesi gördü. Oysa savcılık soruşturması aradan 3 yıla yaklaşmasına rağmen yargı aşamasına geçmedi.

İşinden oldu sağlığını kaybetti ekonomik olarak zor günler geçirdi

Tüm çağrılarına rağmen derdini mahkemelerde anlatamayan Özışık, çok istediği duruşmalara çıkamadı. Bu süreçte sağlığından oldu kansere yakalandı.

Özışık'ın şubat ayında kansere yakalandıktan sonra abisi İnternethaber Yayın Grubu Başkanı Hadi Özışık'a tedavi gördüğü hastaneden bağlanmış yaşadığı sıkıntılı günleri anlatmıştı.

Sedat Peker'in iddiaları sonrası Bakan Soylu'nun suç duyurusu sonrası yaşadığı sıkıntılı günleri Özışık, böyle dile getirmişti:

"Bir bakmışım sabah olmuş"

Sedat Peker, savaşta hile sanatını kullandı ve Soylu'nun etrafını boşlattı. Önce seni sonra beni ortaya attı. Süleyman Soylu maalesef kurulan tuzağı görmedi ve Özışık kardeşler hakkında suç duyurusunda bulunuyorum vatana ihanet ettiler diye. Bu benim kaldırabileceğim bir şey değildi. Allah adına yemin ediyorum. Düşünce babında oturuyordum, bakıyordum saat 18.00-19.00 gibi düşünceye dalmışım. Bir bakmışım sabah saat 06.00 olmuş.

"İçime ata ata"

Nasıl olmuş düşüncelere dalmışım, hiç hatırlamıyorum. İçimize ata ata.. Bir de arkamızdan vuracak olan düşmanları biliyordum çünkü canlarını yaktım.

"Bana çok ağır geldi"

Ama AK Parti içinden bu kadar bel altı vuracaklarını "ulan Süyleman Özışık zaman zaman 'AK Parti içinde bizim yaptığımız yanlışları dile getiriyor. Bizi afişe ediyor, biz vuralım indirelim konuşmasın bir daha piyasaya çıkmasın' diye vuranlar Bana çok ağır geldi. Sen de yaşadın, ben bunu konuşmadan yaşadım. Sen zaman tepkini dile getirdim. Ben dışa vurmadım.

"Dünyamı başıma yıkan ikinci neden"

'Abi sen bizim kardeşimizsin' diyenler perde arkasında farklı konuşuyorlardı benim duygusallığımda benim dünyamı başıma yıkan ikinci nedenlerdi. Çeşitli hastalıklara neden oldu. "

Geçtiğimiz günlerde kardeşim Süleyman Özışık ile ilgili bir video paylaşmıştım ve hem maddi sıkıntılarından, hem de sağlık sorunlarından bahsetmiştim. Bu anlattıklarımdan sonra bazı haysiyet yoksunları sosyal medyada türlü türlü yorumlar yaparak adeta kına yakmıştı. Şimdi aynı kişilere bir kez daha sesleniyorum; yeniden kına yakabilirsiniz! Kardeşim Süleyman Özışık 2 buçuk yıldır yaşadığı tüm bu sorunları ve stresin ardından kansere yakalandı…