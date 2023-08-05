Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan çarpıcı uyarı: Kalp krizleri görülebilir

Türkiye, 'Eyyam-ı bahur' sıcaklarının etkisi altındayken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan gelen uyarı dikkat çekti. Bakan Koca, sıcak havaların pek çok sağlık riskine yol açtığını belirterek bunlardan birinin de kalp krizi olduğunu vurguladı.

Türkiye'de aşırı sıcaklar etkisini sürdürürken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan bir uyarı geldi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından videolu paylaşımda bulunarak, "Sıcaklar sağlığımız açısından pek çok riske yol açıyor. Örneğin, terlemeyle oluşan sıvı kaybının vücuttaki kan miktarını azaltması sonucu, kalp damar hastalığı olan kişilerde kan yoğunluğu arttığı için kalp krizleri görülebilir" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca'nın paylaştığı videoda, Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Hatice Tolunay'ın kalp ve tansiyon hastaları için önemli tavsiyeleri yer aldı.