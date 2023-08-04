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İstanbul'da internet dolandırıcılarına operasyon! 24 dolandırıcı tutuklandı

İstanbul'da polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda 24 şahıs bilişim ve dolandırıcılık suçlarından tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube görevlilerince, bilişim ve dolandırıcılık suçlarından aranması olan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takip neticesinde dün operasyon için düğmeye basan ekipler sürekli adres değiştirerek izini kaybettirmeye çalışan 2 yıl 6 aydan, 13 yıl 30 ay 16 güne kadar çeşitli suçlardan hapis cezası hükümlüsü 24 şahıs yakalanarak gözaltına aldı. Zanlılar çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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