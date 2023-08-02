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Bodrum açıklarında yat yangını... Denizin ortasında alevlere teslim oldu

Muğla’nın Bodrum ilçesi Türkbükü açıklarında bir anda alev topuna dönen milyon dolarlık tekne küle dönerken, tekne içerisindeki vatandaşlar botlarla kurtarıldı.

Olay, Bodrum ilçesi Türkbükü açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, milyon dolarlık tekne henüz bilinmeyen bir nedenle Türkbükü açıklarında bir anda alev topuna döndü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sahil güvenlik ekipleri ile birlikte itfaiye, ambulans ve jandarma sevk edildi. Alevlere teslim olan teknede bulunan vatandaşlar, o esnada bölgede bulunan bir başka tekne sahipleri tarafından kurtarıldı.
Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, alevlere teslim olan tekneyi söndürmek için çaba gösterdi. Yangının neden çıktığı henüz belli değilken, milyon dolarlık tekne tamamen küle döndü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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