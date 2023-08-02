Hatay'da ustalar depremin vurduğu araçları ekonomiye kazandırıyor

Geçtiğimiz şubat ayında Kahramanmaraş'ta gerçekleşen ve birçok şehirde yıkıcı kayıplar verdiğimiz depremden en fazla etkilenen illerden biri olan Hatay'da enkazdan çıkarılan araçlar, sanayi sitesinde ustaların hünerli ellerinde tamir edilerek yeniden karayoluna çıkıyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük yıkım Hatay’da meydana gelmişti. Antakya ilçesinde de yüzlerce araç enkaz altında kalarak hurda hale gelmişti. Enkazdan çıkarılan araçların sahiplerine teslim edilmeye başlamasıyla birlikte sanayi sitesinde de yoğunluk yaşanmaya başladı.

Şehirdeki ustalar, önümüzdeki 6 ay boyunca dolu olduğu belirtilirken yanların da bin TL’ye yevmiyeyle çalıştıracak eleman bile bulamadıklarını aktardı.

Enkaz altında kalan aracını tamire getiren Recai Genç, büyük üzüntü içerisinde olduğunu belirterek “Depreme Antakya’da yakalandık. Aracımız enkazdan çıktı, 2,5 aydan beri kaporta ustasının iş yerinde. Yaklaşık 1,5 ay kadar daha sürecek gibi. Ne zaman çıkar bilmiyorum. Arabamızı büyük hayallerle almıştık ama işte enkaz altında kaldı. Bütün emeğimiz boşa gitti, üzüntülüyüz”dedi.

Yoğun mesai yapan kaporta ustası Ali Balıkçı ise“Şuan ekip eksikliğimiz var, aşırı derecede bir yoğunluğumuz var. Şuan tamir edilmeyi bekleyen 25 aracımız var, sırayla yapıyoruz. Tamir edilen araçları sahipleri alıyorlar. Bir şekilde araçları bitirmeye çalışıyoruz. 6 ay boyunca doluyuz, dışarıdan araç alamıyoruz"dedi.

Günlük bin TL'ye çalışacak elaman bulunamıyor

Yanlarında çalışacak eleman bulamadıklarına da değinen Balıkçı," 2 elemanımız var, benle 3 kişiyiz. 7 kişiydik, şuan 3 kişi çalışıyoruz. Şuan 1 ustanın günlüğü yaklaşık bin - bin 200 lira arasında” ifadelerini kullandı.

Çok fazla yoğunluk yaşandığını ve bin TL yevmiyeyle eleman bulamadıklarını dile getiren kaporta ustalarından Orhan Karaoğlan da , “Çok büyük bir yoğunluk var, eleman sıkıntımız var. İş yetiştiremiyoruz. Şuan da 25-30 tane bekleyen aracımız var. Elemanlar hep memleketi terk etti, kimse kalmadı burada. Şuan en kötü yevmiye bin TL” şeklinde konuştu.