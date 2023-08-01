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Hasarlı evine giren hırsızları önce dövdü sonra da polise teslim etti

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

HATAY'da depremzede vatandaş, ağır hasarlı evinin içinde yakaladığı iki hırsızı önce dövdü ardından polise teslim etti.

Olay, Kırıkhan ilçesine bağlı Mimar Sinan Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, depremzede olan bir kişi, ağır hasarlı evinin içerisinde birilerinin olduğunu fark etti.

Bunun üzerine yukarı çıkınca hırsızlığa gelmiş iki kişi gördü. Depremzede, hırsızları önce dövdü ardından polise teslim etti.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.

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