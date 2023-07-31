Kamerayı kapattığını sanıp küfür etti! Kadir Ezildi'nin o anları şoke etti

TLC ekranlarında yayınlanan Temizlik Avcıları programıyla ünlenen Kadir Ezildi yarışma sonrasında sunuculuk yapmaya başlamıştı. Titizliği ve komik tavırlarıyla dikkat çeken Ezildi reklam videosu çekerken kamerayı kapatmadığını fark etmeyip küfür etti. Kadir Ezildi'nin o anlarını izleyen takipçileri şoke oldu.

Hepimizin TLC ekranlarında yer alan Temizlik Avcıları programı ile tanıdığı Kadir Ezildi, şimdilerde büyük bir takipçi kitlesine sahip.

Temizlik konusunda son derece titiz olan, hatta bu konuyu esprileriyle harmanlayarak herkesi kahkahalara boğan Kadir Ezildi, katıldığı programlarda anlatmış olduğu geçmişiyle de yürekleri dağlamıştı.

Lafını esirgemeyen yapısı ve pimpirikli halleriyle 7'den 70'e pek çok kişiye kendini sevdiren Ezildi, temizlik takıntısının anne ve babasının ayrılmasının ardından başladığını anlatmıştı.

Son olarak En Hamarat Benim programının sunuculuğunu üstlenen Kadir Ezildi, sosyal medyadaki hayran kitlesini her geçen gün daha da büyütüyor.

Kamerayı kapattığını sanıp küfür etti: Eşeğin...

Kadir Ezildi, bir diş macunu markası için çektiği reklam videosun ardından kamerayı kapatmadığını unutup okkalı bir küfür etti.

Paylaşımı fark etmeden hikayeler kısmında yayınlayan Kadir Ezildi, durumu geç fark etti. Reklam yaptığı sırada 'Siz de tıklayıp alabilirsiniz. Haydi buyrun' dedikten sonra kamerayı kapattı sanıp 'Eşeğin s***ni alırsınız' demesi takipçilerinin ağzını açık bıraktı.

Kendini böyle savundu: Menajerime ithafen söyledim

Küfür ettiği paylaşımını fark ettikten sonra silen Ezildi daha sonra da açıklamada bulundu. Ezildi "Çekim yaparken zorlandım menajerime ithafen söyledim hepimiz gün içinde neler neler söylüyoruz, biz de robot değiliz. Marka ile alakası yok. İyi oldu işte size malzeme verdim" dedi.