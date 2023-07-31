BIST 7.217
DOLAR 26,93
EURO 29,66
ALTIN 1.706,41
YEREL

Üç ilde uyuşturucu operasyonu! 5 şüpheli isim gözaltına alındı

Edirne merkezli İstanbul ve Sakarya'da Edirne emniyet müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli isim gözaltına alındı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, teknik ve fiziki takip sonrası İstanbul ve Sakarya'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adapazarı ilçesinde bir depoda yapılan aramada, 2 ton 200 kilogram kimyasal hammadde, 8 kilo 952 gram sentetik uyuşturucu, 25 bin sentetik ecza, 41 kilo 500 gram bonzai yapımında kullanılan bitkisel madde ve çok sayıda laboratuvar malzemesi ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 5 şüpheli Edirne Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Üç şehirde uyuşturucu operasyonu! 5 şüpheli isim gözaltına alındı
Üç şehirde uyuşturucu operasyonu! 5 şüpheli isim gözaltına alındı
Üç şehirde uyuşturucu operasyonu! 5 şüpheli isim gözaltına alındı
Üç şehirde uyuşturucu operasyonu! 5 şüpheli isim gözaltına alındı
Şişli’de korkunç olay: 3.5 yaşındaki çocuk pencereden düştü
Şişli’de korkunç olay: 3.5 yaşındaki çocuk pencereden düştü
Ataşehir'de büyük panik! 17 katlı bina alev alev yanıyor
Ataşehir'de büyük panik! 17 katlı bina alev alev yanıyor
Ankara'da elektrik telleri faciaya sebep oldu! Saman yüklü kamyon alev aldı!
Ankara'da elektrik telleri faciaya sebep oldu! Saman yüklü kamyon alev aldı!
Ümit Özdağ'dan muhalefeti sarsan açıklama! İYİ Parti ve CHP arasında fitili ateşledi!
Ümit Özdağ'dan muhalefeti sarsan açıklama! İYİ Parti ve CHP arasında fitili ateşledi!
İki aile birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü! Kamera görüntüleri ortaya çıktı: Acımasızca birbirlerine saldırdılar!
İki aile birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü! Kamera görüntüleri ortaya çıktı: Acımasızca birbirlerine saldırdılar!
Otomobil motoru biçti, ölüm teğet geçti! Hayat kurtaran refleks saniye saniye kamerada!
Otomobil motoru biçti, ölüm teğet geçti! Hayat kurtaran refleks saniye saniye kamerada!
Kız arkadaşını öldürüp kendi kafasına ateş eden genç hayatını kaybetti
Kız arkadaşını öldürüp kendi kafasına ateş eden genç hayatını kaybetti
Emekli hakimden TÜİK'e maaş davası! Enflasyon hesabı mahkemeye taşındı: "Emekliler yoksul, emekliler aç"
Emekli hakimden TÜİK'e maaş davası! Enflasyon hesabı mahkemeye taşındı: "Emekliler yoksul, emekliler aç"
Pakistan'da siyasi parti kongresinde patlama! "Bajaur'a yönelik bir saldırıdır"
Pakistan'da siyasi parti kongresinde patlama! "Bajaur'a yönelik bir saldırıdır"
MSB duyurdu; Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
MSB duyurdu; Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi