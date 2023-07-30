İki aile birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü! Kamera görüntüleri ortaya çıktı: Acımasızca birbirlerine saldırdılar!

Mardin'in Nusaybin ilçesinde iki grup arasında satır ve silahlı kavga çıktı. PTT Caddesi'ndeki kavgada 2'si ağır, 7 kişi yaralandı. Öte yandan polis ekiplerince gözaltına alınanlar olduğu öğrenildi. İşte haberin detayları...

Mardin’in Nusaybin ilçesinde akraba iki aile arasında çıkan satırlı ve silahlı kavgada 2'si ağır, 7 kişi yaralandı.

Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde aralarında husumet bulunduğu öğrenilen akraba iki aile bireyleri PTT Caddesi'nde karşılaştı.

7 kişi yaralandı

Aile bireyleri arasında çıkan tartışmanın satırlı ve silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 2'si ağır, 7 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Çok sayıda gözaltı var

Yaralılar ambulanslarla Mardin ve Nusaybin'deki hastanelere kaldırıldı. Silahlı kavga sırasında bir araca da kurşun isabet ettiği görüldü. Polis ekiplerince gözaltına alınanlar olduğu öğrenildi.

Öte yandan silahlı kavga anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.