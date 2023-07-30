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Arda Güler'in sakatlık yaşadığı pozisyon

Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler'in sağ diz iç menisküsünde sakatlık tespit edildi. 18 yaşındaki oyuncunun sakatlandığı pozisyonun görüntüleri ortaya çıktı.

Gösterdiği iyi performansla genç yaşında Fenerbahçe'den Real Madrid'e 20+10 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan Arda Güler, 6 yıllık sözleşme imzaladığı yeni takımına şanssız bir başlangıç yaptı.

İdmanda talihsizlik yaşadı
Geçtiğimiz günlerde yapılan idmanda sakatlık geçiren genç yıldız, çalışmalara devam edememişti. 18 yaşındaki futbolcunun antrenmanda yaşadığı talihsiz anların görüntüsü ortaya çıktı.

Darbesiz bir sakatlık geçiren Arda Güler, Soccer Champions Tour için ABD'de takımının Manchester United ve Milan ile oynadığı hazırlık maçlarının kadrosunda yer almasına karşın forma şansı bulamamıştı.

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