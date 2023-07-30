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Tunceli'de kamp alanına giren boz ayı korkuttu! "İki aydır kampta karnını doyuruyor"

Tunceli’de Munzur Vadisi Milli Parkı’nda yer alan kamp ve piknik alanına gelen boz ayı, işletme sahipleri tarafından karnı doyurulduktan sonra yeniden doğal ortamına dönüyor. Ayı, vatandaşların da ilgisini çekerken, işletme sahipleri ayıya fazla yaklaşılmaması konusunda vatandaşları uyarıyor.

Zengin doğası ve yaban hayatı ile dikkat çeken Tunceli’de bir boz ayı, iki aydan beri Munzur Vadisi Milli Parkı’nda yer alan Halvori gözelerindeki kamp ve piknik alanına geliyor. Köpeklerin alana bırakmak istemediği ayı, köpekleri savdıktan sonra işletme sahiplerinin verdiği etlerle karnını doyuruyor.

'Başkan' ismi verilen boz ayıyı besleyen işletme sahiplerinden Ahmet Memicil, “İki aydan beri düzenli şekilde buraya geliyor. Önceleri uzaktan besliyordum ancak daha sonra bana alıştı ve artık daha yakınına kadar giderek rahatça besleyebiliyorum” dedi.


Vatandaşlara ayıya çok yaklaşmamaları konusunda uyarıda bulunan Memicil, “Sonuçta yaban hayvanı. Ben sürekli beslediğim için bana alıştı. Ancak yaban hayvanı olduğu için zarar verebilir. Vatandaşların bu konuda dikkatli olmaları ve ayıya yanaşmamalarını istiyoruz” diye konuştu.
2 yaşında olduğu belirtilen boz ayı, karnını doyurduktan sonra yeniden doğal ortamına dönüyor.

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