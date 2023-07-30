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Akbelen Ormanı'nda ağaç kesiminde Jandarma protestoya gelenlerin listesini tuttu! CHP'li Mahmut Tanal olay çıkardı

Muğla’nın Milas ilçesi İkizköy Mahallesi’ndeki Akbelen Ormanı’nda ağaç kesimine karşı köylülerin başlattığı direnişe desteğe giden CHP Milletvekili Mahmut Tanal, jandarmanın bölgeye gelen vatandaşların kimlik bilgilerini almasına tepki gösterdi. Tanal, jandarmayı "fişleme" yapmakla suçladı. Jandarmanın elindeki "arama kağıdını" almak istedi. Jandarma listeyi alıp kaçtı, Tanal kovaladı. O anlar sosyal medyada TT olurken, İçişleri Bakanlığı Tanal hakkında hukuki süreç başlattı.

Muğla’nın Milas ilçesi İkizköy Mahallesi’ndeki Akbelen Orman'larında ağaç kesimine karşı halkın ve çevrecilerin başlattığı protesto sürüyor. Protestoların 6. gününde (29 Temmuz) Akbelen'e desteğe giden CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, jandarmanın arama kağıdı göstererek, “İçeri girenlerden aranan şahıs var mı yok mu bunu ben nereden bileceğim?” demesi üzerine sinirlenerek, “Fişleme yapamazsınız, bana kararı gösterin” demişti.

Jandarma kaçtı Tanal kovaladı

Mahmut Tanal, elinde yazılı karar olmadığını iddia eden jandarmadan kimlik bilgilerinin yazılı olduğu kağıdı istemiş, bu üzerine jandarma eri Tanal'dan kaçmıştı. ”Eşkıya gibi hareket edemezsiniz” diyen Tanal, kendisinden kaçan jandarma erini kovalamıştı.

İçişleri Bakanlığı: Hukuki süreç başlattık

Görüntülerin sosyal medyada gündem olmasının ardından bu kez "Mahmut Tanal tutuklansın" başlığı da Trend Topic (TT) oldu. İçişleri Bakanlığı, isim vermeden Tanal'ı kınadı. Hukuki süreç başlatıldığı duyurulan Bakanlık açıklamasında, "Kahraman Jandarma Teşkilatımız, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ifade ettikleri gibi bir 'kanun ordusudur' ve 184 yıldır eşkıyalarla mücadele etmektedir. Etmeye de devam edecektir. Görevini yapan jandarmamıza 'eşkıya' diyen milletvekilini şiddetle kınıyoruz. Konuyla ilgili hukuki süreç başlatılmıştır" denildi.

Tanal'dan anayasalı savunma

CHP'li Tanal ise "Mahmut Tanal tutuklansın" başlığının ekran görüntüsünü paylaşarak tepki gösterdi. Tanal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: "Akbelen Ormanı’nı savunan vatandaşların fişlenmesine karşı çıkmamdan rahatsızlık duyan 5’li Çete’nin beslediği trol çeteleri, Twitter’da 'Mahmut Tanal tutuklansın' başlığıyla sahte gündem etiketi oluşturdu.

Suç işleyenlerin, hukuksuzca davrananların, kanun dışına çıkanların, anayasayı çiğneyenlerin ödüllendirildiği, ağaç katliamına karşı direnen İkizköy halkının yanında duran, anayasayı, hukuk kurallarını hatırlatan milletvekilinin hedef gösterildiği bir düzeni kurdular! Bu tür baskılara, sahtekarlıklara, manipülasyonlara pabuç bırakmayız! Akbelen Ormanı’nda derhal ağaç katliamı durdurulsun!"

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