Takla atan aracından öyle bir halde çıktı ki görenler gözlerine inanamadı
Hatay'da takla atarak karşı şeride geçen aracın sürücüsü ters dönen arabadan burnu bile kanamadan çıktı.
Kaza, Hatay'ın Samandağ ilçesine bağlı Kuşalanı Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, AFAD çalışanı olduğu öğrenilen sürücünün idaresindeki 17 FE 431 plakalı otomobil refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil takla atarak yolun karşı şeride geçti. Kazada sürücü burnu kanamadan otomobilin içerisinden çıktı.
Trafiğe kapanan yol otomobilin çekilmesiyle tekrardan ulaşıma açıldı.