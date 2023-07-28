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YEREL

Bisikletli genç kızdan pes dedirten hareket! Güvenlik kamerası saniye saniye kaydetti

ANTAYALYA'nın Manavgat ilçesinde park edilen motosikletin yanına 1 dakika sonra bisikletle gelen genç kız, motosikletin üzerindeki kaskı alıp başına taktıktan sonra bisikletine binip gitti. Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, genç kızın bisikletinden düşen şapkasını bile almadan gittiği görüldü.

Olay, sabah saatlerinde Side Cemal Gürsel Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Serdal Derin isimli genç, sabah 08.08’de çalıştığı iş yerine gelerek, motosikletini iş yerinin personel girişine park etti. 25-30 dakika sonra dışarıya çıktığında motosikletinin üzerinde kask olmadığını fark eden genç, hemen iş yerinin güvenlik kamerasını izledi.

Güvenlik kamerasında, kendisi iş yerine girdiği sırada, bisikletiyle gelen genç kızın, telefonuyla ilgilenir gibi bir süre oyalandıktan sonra motosikletin üzerindeki kaskı alıp başına takıp hızla uzaklaşırken, bisikletinin oturağından düşürdüğü şapkasını bile fark etmediği gözlendi.

Kaskı göremeyince şaşırdığını belirten Serdal Derin, “Motosikletimi her zaman güvenlik kamerasının tam altına bırakırım. Hemen iş yerimizin güvenlik kamerasını izledim. Bir genç kızın bisikletle gelip kaskı alıp gittiğini, giderken şapkanın düşmesini bile fark etmediğini gördüm. Görüntüleri kaydedip vakit geçirmeden yetkili mercilere şikayette bulundum” dedi.

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