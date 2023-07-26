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Cübbeli Ahmet Hoca 5 yaşındaki kızın elini sıkmadı! 'Caiz değil, bir de sarılalım kızla, karıyla...'

Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, 5 yaşındaki bır kızın kendisine uzattığı eli sıkmadı. Sosyal medyadan o görüntülere gelen tepki üzerine Cübbeli Ahmet Hoca, "5 yaşındaki kıza niye elini veresin. Bu zaten caiz olmayan bir şey. O zaman 20 yaşındaki kız da gelsin eli havada kalmasın diye onun da elini tutalım, bir de sarılalım kızla, karıyla. Böyle ahlak mı olur?" dedi.

Cübbeli Ahmet Hoca adıyla bilinen Ahmet Mahmut Ünlü geçtiğimiz günlerde havaalanı çıkışında elini sıkmak isteyen küçük kız çocuğunun elini sıkmamış ve o anlar sosyal medyada gündem olmuştu. Cübbeli Ahmet Hoca, o anlarla ilgili yaptığı açıklamada, "caiz olmadığı için" o küçük kızın elini sıkmadığını söyledi.

Erkek çocuğa da el öptürmüyorum

Erkek çocuğuna da aynı şekilde davrandığını elini öptürmediğini söyleyen Cübbeli Ahmet, "5 yaşındaki kıza niye elini veresin. Bu zaten caiz olmayan bir şey. Ben elini havada bırakmadım. Gülümsedim, ona dua okudum. O zaman 20 yaşındaki kız da gelsin eli havada kalmasın diye onun da elini tutalım, bir de sarılalım kızla, karıyla. Böyle ahlak mı olur?" dedi. 

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