Yunanistan'da yangın söndürme uçağı düştü! İki pilottan haber yok! İşte uçağın düşme anı

YUNANİSTAN'da orman yangınlarıyla mücadelede acı haber geldi. Orman yangının sürdüğü Karistos bölgesinde alevlere müdahale eden Yunanistan'a ait yangın söndürme uçağının düştüğü öğrenildi.

Türkiye gibi Yunanistan da orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Yunanistan'a Türkiye'den de yangın söndürme uçakları yardıma gönderildi. Eğriboz Adası'ndaki Karistos Bölgesi'nde Yunanistan'a ait yangın söndürme uçağı düştü. İki pilotun durumuyla ilgili açıklama yapılmadı.