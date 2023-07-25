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Adana'daki 5.5'lik depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı! Telefonla konuşurken neye uğradığını şaşırdı...

Adana’nın Kozan ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depreme marketinde telefonla konuşurken yakalanan vatandaşın panikle kaçması ve eşyaların düşmesi kameralara saniye saniye yansıdı.

Merkez üssü Kozan’ın Minnetli Mahallesi olan ve sabah saat 08.44’te yaşanan 5.5 büyüklüğündeki depremde vatandaşların panik anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Bir marketin güvenlik kamerası görüntülerinde deprem olmaya başladıktan sora bazı eşyaların raflardan düşmeye başladığı, bunu gören iş yeri sahibinin de kaçtığı görüldü.

Bir başka güvenlik kamerasında ise depremi fark eden vatandaşların kaçması ve panik anı yansıdı. Bu arada ilk büyük depremin ardından yaklaşık 35 artçı deprem meydana geldi.

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