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İstanbul'da bakımevinde şiddet! Skandal görüntüler sonrası o bakımevi boşaltıldı

İSTANBUL Büyükçekmece'de özel bir bakımevinde çalışanların hastalara şiddet uyguladığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Gelen tepkiler üzerine o bakımevinde bulunan hastalar başka rehabilitasyon merkezlerine tahliye edildi

Büyükçekmece'de  Özel Gözlem Engelli Bakımevi'nde çekildiği iddia edilen görüntüler, sosyal medyada büyük tepki topladı. Görüntülerde bakımevinde çalışan bir kişi, hastaya şiddet uygulayarak, "Beni seviyor musun?" diye soruyor. Görüntüyü çeken kişi ise o anları gülerek kaydediyor.

Yürekleri sızlatan görüntünün sosyal medyada paylaşılmasının ardından büyük tepki oluştu. Gece yarısı o bakımevinde bulunan hastalar başka rehabilitasyon merkezlerine tahliye edildi. Bakımevi önüne gelen ambulanslar aracılığıyla hastaların nakli gerçekleşti.

Polis ekipleri de bakımevinin çevresinde güvenlik tedbirleri aldı. Olayla ilgili incelemeler sürüyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hastalara işkenceyle ilişkin şüpheliyi gözaltına aldı. Bakımevinin faaliyetleri durduruldu.

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