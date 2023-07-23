İETT otobüsünü diskoya çevirdiler! Gençler yol boyunca dans etti, bakan bir daha baktı!

İSTANBUL Kadıköy'de bir grup genç çift katlı İETT otobüsünün üst katını diskoya çevirdi. Otobüste dans edip şarkılar söyleyen grubun eğlencesi kameraya yansıdı.

Pendik-Kadıköy hattında sefer yapan çift katlı İETT otobüsünde yolculuk eden bir grup genç, ses topuyla açtıkları şarkılara eşlik edip dans etti. Otobüsteki diğer yolculara aldırış etmeyen grup, eğlencelerine otobüsten ininceye kadar devam etti. Koltukların üzerine çıkan, direkleri kullanarak dans eden kişiler cep telefonu kamerasına yansıdı.