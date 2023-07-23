Tunceli'de 2 terörist etkisiz hale getirildi Ali Yerlikaya görüntüleri paylaştı

Tunceli ili kırsalında, J- SİHA ve ANKA-S desteğinde JÖH ve Jandarma Komando Timlerinin katılımıyla Şehit Jandarma Uzman Çavuş BURAK TORTUMLU operasyonu gerçekleştirildi. Operasyon görüntülerini paylaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı3 dedi.

Tunceli'de 5 güvenlik görevlisinin şehit edilmesinden sorumlu 2 terörist Tunceli kırsalında düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirdi.

Operasyon sonucunda farklı terör eylemine katılan ve asker jandarma polisini şehit edilmesinden sorumlu teröristler; Rojhat Dilman kod adlı Adem Gürel ile Şoreş Dilok Cilo kod adlı Ahmet Karaboğa silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi. Operasyonun devamında teröristlerin kullandığı sığınakta çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabında "OPERASYONU GERÇEKLEŞTİREN JANDARMAMIZI TEBRİK EDİYORUM TERÖR SONA ERENE KADAR MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK" ifadelerini kullandı.