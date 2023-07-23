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Kağıthane'de İSKİ ekipleri su borusunu patlattı fışkınan sular bina boyuna ulaştı

Kağıthane’de sokakta çalışma yapan İSKİ ekiplerinin iş aracı sokak arasındaki su borusunu patlattı. Borudan patlayan sular metrelerce yüksekliğe çıkarak, bina boylarını geçti. Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, Kağıthane Çağlayan’da dün öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSKİ'ye ait çalışma yapan bir iş aracı, sokak arasındaki bir su borusunu patlattı.

Patlamanın ardından tazyikli su metrelerce yüksekliğe fışkırırken, ortaya şelaleyi andıran görüntüler çıktı. Su seviyesi zaman zaman sokakta yer alan binaların boyunu aştı.

Tonlarca suyun boşa aktığı sokak adeta göle dönerken, çevredeki evler de sudan nasibini aldı. Görüntüler vatandaş kamerasına yansıdı.

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