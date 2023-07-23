Beşiktaşlı futbolcu Emrecan Uzunhan'a saldırı anının görüntüsü ortaya çıktı

Beşiktaşlı futbolcu Emrecan Uzunhan’ın karıştığı trafik kazası sonrası darp edildi. Futbolcunun darp edildiği anlara ait güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Bakırköy Sahil Kennedy Caddesi’ndeki bir benzin istasyonu önünde dün akşam saat 16.20 sıralarında F.B. idaresindeki araç Y.D. ve Emrecan Uzunhan idaresindeki araçlarla maddi hasarlı trafik kazasına karışmıştı.

Kazaya ilişkin tutanaklar düzenlenirken, F.B., futbolcu Emrecan Uzunhan ile tartışmaya başlamış, F.B. ardından Emrecan Uzunhan’a karşı darp ve hakarette bulunarak olay yerinden uzaklaşmıştı.

Olayla ilgili çalışma yürüten polis ekipleri F.B.'yi gözaltına almıştı. Şüpheli F.B.’nin ‘darp’, ‘hakaret’ ve ‘kasten yaralama’ suçlarından adli makamlara sevk edildiği öğrenildi.

O anların güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı

Benzin istasyonu önünde meydana gelen kaza sonrası F.B. isimli şüpheli tarafından darp edilen Beşiktaşlı futbolcu Emrecan Uzunhan’ın o anlara ait görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüler de futbolcunun darp edildiği ve çevredeki vatandaşların ayırmaya çalıştığı anlar görülüyor. Daha sonra saldırıda bulunan F.B.’nin oradan uzaklaştığı görülüyor.

Sahalardan 6 ay uzak kalması bekleniyor

Hamstring kasından yaralanan Emrecan, sahalardan 6 ay uzak kalacağı belirtiliyor.

Beşiktaş'ın açıklaması