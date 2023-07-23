Markette abisi yumurta kolisinin üzerine düştü kardeşi oyun sanınca olanlar oldu o anlar kamerada

Bolu'da markette yumurta kolisinin üzerine düşen ağabeyinin oyun yaptığını düşünen küçük çocuğun diğer yumurta kolisinin üzerine oturması güvenlik kamerasına yansıdı.

İzzet Baysal Mahallesi'ndeki bir markete anneleriyle alışverişe giden 7 ve 2,5 yaşındaki kardeşlerden büyük olanı, dengesini kaybederek yumurta kolisinin üzerine düştü.

Çocuğunun düştüğünü fark eden anne ve market görevlisi, çocuğu kaldırdıktan sonra kırılan yumurtaları kontrol etti.

Bu sırada ağabeyinin oyun yaptığını düşünen kardeşi de yerde bulunan diğer yumurta kolisinin üzerine oturdu.

Hızla çocuğu kaldıran market görevlisi da yaşananlara gülerken birkaç yumurtanın kırıldığı koliyi satın alan anne, daha sonra çocuklarıyla marketten ayrıldı.

Baba Ömer Çayır, marketin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.