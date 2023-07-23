BIST 6.688
DOLAR 26,97
EURO 29,96
ALTIN 1.701,33
YEREL

Yumrukladı, kafasına defalarca tekme attı! Genç kızın mağazada darbedildiği anlar kamerada

MERSİN'de genç bir kızın alışveriş mağazasında darbedilmesi olayıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Genç kızın darbedildiği anlar, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, merkez Akdeniz ilçesi Şevket Sümer Mahallesi'nde A.Y. (19) adlı genç kız, mağazada bir kişinin saldırısına uğradı. Darp sonucu yaralanan genç kız, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Şikayet üzerine çalışma başlatan polis, şüpheli S.G'yi gözaltına aldı. Genç kızın nişanlısı olduğu ileri sürülen şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Olay anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı

Öte yandan genç kızın darbedildiği anlara ilişkin görüntüler, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Sosyal medyada da paylaşılan görüntülerde, şahsın mağazanın içerisindeki bir tezgahın arkasında genç kızı yere yatırarak tekme tokat dövdüğü anlar yer aldı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Artvin'de yaylaya çıkan vatandaşlar yazın kar topu oynadı!
Artvin'de yaylaya çıkan vatandaşlar yazın kar topu oynadı!
Kadını döverek bayılttı sürükleyerek arabaya bindirdi görüntülenince tehditler savurdu
Kadını döverek bayılttı sürükleyerek arabaya bindirdi görüntülenince tehditler savurdu
Markette abisi yumurta kolisinin üzerine düştü kardeşi oyun sanınca olanlar oldu o anlar kamerada
Markette abisi yumurta kolisinin üzerine düştü kardeşi oyun sanınca olanlar oldu o anlar kamerada
Tersten konuşan "Terso Kemal" görenleri hayrete düşürüyor
Tersten konuşan "Terso Kemal" görenleri hayrete düşürüyor
Tunceli'de 2 terörist etkisiz hale getirildi Ali Yerlikaya görüntüleri paylaştı
Tunceli'de 2 terörist etkisiz hale getirildi Ali Yerlikaya görüntüleri paylaştı
Kağıthane'de İSKİ ekipleri su borusunu patlattı fışkınan sular bina boyuna ulaştı
Kağıthane'de İSKİ ekipleri su borusunu patlattı fışkınan sular bina boyuna ulaştı
Beşiktaşlı futbolcu Emrecan Uzunhan'a saldırı anının görüntüsü ortaya çıktı
Beşiktaşlı futbolcu Emrecan Uzunhan'a saldırı anının görüntüsü ortaya çıktı
Ekrem İmamoğlu Kılıçdaroğlu'nun yüzüne söyledi: Sizi başarısız buluyorum Kılıçdaroğlu ne yanıt verdi?
Ekrem İmamoğlu Kılıçdaroğlu'nun yüzüne söyledi: Sizi başarısız buluyorum Kılıçdaroğlu ne yanıt verdi?
Motosikletli, eşiyle birlikte ölümden döndü! Korkunç anlar kamerada
Motosikletli, eşiyle birlikte ölümden döndü! Korkunç anlar kamerada
Çocuğunu kemerle döven baba gözaltına alındı
Çocuğunu kemerle döven baba gözaltına alındı
HÜDA PAR Adana İl Başkanlığındaki bıçaklı saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı
HÜDA PAR Adana İl Başkanlığındaki bıçaklı saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı
İzmir’de kızlar saç saça baş başa kavga etti yanındakiler gülerek kayda aldı
İzmir’de kızlar saç saça baş başa kavga etti yanındakiler gülerek kayda aldı