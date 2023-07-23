Yumrukladı, kafasına defalarca tekme attı! Genç kızın mağazada darbedildiği anlar kamerada

MERSİN'de genç bir kızın alışveriş mağazasında darbedilmesi olayıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Genç kızın darbedildiği anlar, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, merkez Akdeniz ilçesi Şevket Sümer Mahallesi'nde A.Y. (19) adlı genç kız, mağazada bir kişinin saldırısına uğradı. Darp sonucu yaralanan genç kız, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Şikayet üzerine çalışma başlatan polis, şüpheli S.G'yi gözaltına aldı. Genç kızın nişanlısı olduğu ileri sürülen şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Olay anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı

Öte yandan genç kızın darbedildiği anlara ilişkin görüntüler, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Sosyal medyada da paylaşılan görüntülerde, şahsın mağazanın içerisindeki bir tezgahın arkasında genç kızı yere yatırarak tekme tokat dövdüğü anlar yer aldı.