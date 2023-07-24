Kadını döverek bayıltıp araca bindirmişti! Suç makinesi maganda yakalandı, detaylar ortaya çıktı!

İSTANBUL'da sokak ortasında öldüresiye dövdüğü kadını kanlar içinde bırakan magandaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Gözaltına alınan şüphelinin 11 suç kaydı olduğu tespit edilirken, kadının da sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şiddet uygulayıp tehditler savuran kişi polislerimiz tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştır. Hak ettiği cezayı alacağından emin olabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Piri Reis Mahallesi'nde iddiaya göre kadınla tartışan maganda, kadını döverek bayıltmıştı. Kanlar içinde sokak ortasında yatan kadını gören vatandaşlar olaya müdahale etmek istemişti.

Vatandaşların seslenmesine kızan şüpheli şahıs küfür etmeye başlamıştı. Saldırgan, baygın kadını sürükleyerek arabaya bindirmişti. Polisin olayla ilişkin başlattığı çalışma sonrasında saldırgan yakalandı.

Zanlı Ş.D., olayda yanında bulunan E.I. ile birlikte gözaltına alındı. Şüpheli Ş.D.’nin 11 suç kaydı olduğu tespit edildi. Dövülen kadının da sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"Hak ettiği cezayı alacağından emin olabilirsiniz"

Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Esenyurt ilçemizde, sokak ortasında şiddet uygulayıp tehditler savuran kişi polislerimiz tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştır. Hak ettiği cezayı alacağından emin olabilirsiniz..."