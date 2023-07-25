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Adana çok fena sallandı! Korkutan deprem anı kamerada: Fırının bacası koptu, iş yerini duman kapladı!

Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen 5.5 büyüklüğünde deprem anları güvenlik kamerasına yansıdı. Kozan'da büyük sarsıntıya neden olan ve herkesi panikleten depremde bir fırında da bacanın yerinden çıkması sonucu iş yerini duman kaplaması da görüntülerde yer aldı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 08.44'de Adana'nın Kozan ilçesinde 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 11,27 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Adana merkez başta olmak üzere Osmaniye, Mersin, Kayseri ve Kahramanmaraş'tan da hissedildi.

Adana'nın Kozan ilçesinde meydana deprem anında ilçedeki vatandaşların yaşadıkları panik anları güvenlik kamerasına yansırken bir fırında da bacanın yerinden çıkması sonucu iş yerini duman kaplaması da görüntülerde yer aldı.

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