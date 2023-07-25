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POLİTİKA

Ekrem İmamoğlu yüzünden sokağa çıkamıyorum! CHP'li Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu veryansın etti

CHP'de Genel Başkanlık kavgası İstanbul'da iki belediye başkanını karşı karşıya getirdi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun önünde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile kavga eden Bakırköy Belediye Başkanı Başkanı Bülent Kerimoğlu, canlı yayında o kavgayı anlatıp İmamoğlu'na ateş püskürdü. Kerimoğlu, İBB Başkanlığı için aday olacağını açıkladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifasını isteyen ve bu doğrultuda gizli toplantılar yaptığı ortaya çıkan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, hafta sonu partisinin belediye başkanları toplantısına katıldı. Bu toplantıda İmamoğlu ile Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu arasında sert bir tartışma yaşandı. Hakaretler havada uçuştu. 

Sizi koltuğa genel başkanımız oturttu

Bülent Kerimoğlu, "Sizi koltuğa genel başkanımız oturttu. Siz seçimi tek başınıza kazanmadınız. Zoom toplantısı yapmak ahlaksızlıktır. Seçim kampanyasında 'ben cumhurbaşkanı adayı değilim' demeyenler suçludur. Önseçim yapılmasını istiyorum. Eğer önseçim yapılırsa İBB Başkanlığına adayım." sözleriyle İmamoğlu'na yüklendi.

Ahlaksız, Bakırköy'de sokakta gezemiyorsun

İmamoğlu ise "Böyle üslup olmaz. Bana hitaben konuşamazsın. En az dört kez hakaret ettin. Aynen iade ediyorum Ahlaksız sensin. Bakırköy'de sokakta gezemiyorsun gelmiş burada konuşuyorsun." şeklinde yanıt verdi.

Canlı yayında o kavgayı anlattı

Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, İmamoğlu ile arasında yaşananlara ilişkin katıldığı TV 100 canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. Kendisine yöneltilen "İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu başarılı buluyor musunuz?" sorusuna yanıt veren Kerimoğlu, "Ekrem Bey reklam, tanıtım, lansman, PR'da oldukça başarılı, yabancı dil hakimiyeti de var." diye konuştu.

O cadde yüzünden sokağa çıkamıyorum

Bülent Kerimoğlu, İmamoğlu ile tartışmasına ilişkin ise, "Kürsüye davet edilirken İmamoğlu 'En son ben konuşacaktım, benden sonra konuşmacı olmayacaktı. Bakırköy'de sokağa çıkacak yüzü olmayanlara neden söz veriyorsunuz?' dedi. Bakırköy'ün en önemli caddesi olan İstanbul Caddesi'nin 4 yıldan beri devam eden düzenlemesinden ve trafik kaosundan dolayı sokağa çıkamıyorum." ifadelerini kullandı.

İBB adaylığımı ifade ettim

İBB adaylığına da göz kırpan Kerimoğlu, "Partimizde gerek milletvekilliği, Belediye Başkanlığı, PM üyeliğinin dile getirilmesi çok olağan bir olaydır. Şu anda kongre sürecindeyiz, önümüzdeki günlerde Kurultay olacak. Tüzük değiştiğinde, üyeye dönük bir ön seçim söz konusu olduğunda, İBB başkanlığı için yapılacak bir ön seçimde aday olmak istediğimi ifade ettim." dedi.

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