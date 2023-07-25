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Bahçe kapısının kırık olduğunu görünce kameraları izledi gerçek ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

Karabük’ün Yenice ilçesinde yaban domuzu yiyecek aramak için bir evin bahçe kapısını kırarak içeriye girdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Menderes Mahallesi’nde meydana geldi. Eve gelen Rahime Elieyioğlu ve ailesi, bahçe kapısının kırık olduğunu görünce güvenlik kamerasını izledi.

Aile, görüntüleri izlediği sırada bahçe kapısını kıranın yaban domuzu olduğunu görünce büyük şaşkınlık yaşadı.

Uzun süre kapıyı kırmak için mücadele veren domuz içeride bir süre yiyecek aradı.
Bahçede istediğini bulamayan domuz bir süre sonra kapıdan çıkarak gözden kayboldu.

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