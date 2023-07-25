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Meral Akşener'i ziyaret eden Mansur Yavaş’la ilgili flaş kulis! CHP - İYİ Parti ittifakı olmazsa...

CHP'deki 'Değişim' kavgasında sessiz kalan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile ilgili çarpıcı bir 'siyasi gelecek' kulis bilgisi ortaya atıldı. CHP ile İYİ Parti Mart 2024 yerel seçimlerinde ittifak yapmazsa Mansur Yavaş ne yapacak? Meral Akşener'e yaptığı sürpriz ziyaretin anlamı ne?

CHP'deki 'değişim' kavgasında sessizliğiyle dikkat çeken ve 28 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından suskunluğa bürünen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur yavaş'la ilgili kulislerde fısıltılar dolaşmaya başladı. 

Posta Gazeteci yazarı Murat Sevinç, Bizim TV Genel Yayın Yönetmeni Şaban Sevinç, gazeteci Barış Yarkadaş, tv100.com yazarı Hacı Yakışıklı, tv100 Ankara Temsilcisi Deniz Gürel, Gürkan Hacır'ın sunduğu Taksim Meydanı programına konuk oldu.

CHP ve İYİ Parti ittifakının olmaması halinde

Mansur Yavaş'ın İYİ Parti lideri Meral Akşener'e yaptığı sürpriz ziyaret kulisleri hızlandırdı. tv100 Ankara Temsilcisi Deniz Gürel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile ilgili "Yavaş, sağ siyasetten gelen birisi. CHP ve İYİ Parti ittifakının olmaması halinde Yavaş, siyasi geleceğini yeniden düşüneceği yönünde" kulis bilgisini verdi:

'İttifak olmayacak'tan memnun değil

"Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş bu akşam İYİ Parti lideri Meral Akşener'i ziyarette bulundu. İYİ Partili yetkililer bunu 'hayırlı olsun' ziyareti olduğunu söyledi. Sayın Yavaş, CHP'deki değişim sürecini, İYİ Parti ve bazı isimlerin ileriye dönük 'ittifak olmayacağı' yönündeki çıkışlarını memnuniyetsizlik ve endişeyle takip ediyor. Yavaş, sağ siyasetten gelen birisi. CHP ve İYİ Parti ittifakının olmaması halinde Yavaş, siyasi geleceğini yeniden düşüneceği yönünde bize kulis bilgileri geliyor."

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