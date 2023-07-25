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KÜLTÜR VE SANAT

Dolmabahçe Sarayı'nda mehteran coşkusu 13 Eylül'e kadar ücretsiz

Milli Saraylar Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen yaz dönemi mehter gösterileri Dolmabahçe Sarayı'nda başladı. Ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği gösterilerin 13 Eylül’e kadar devam edeceği öğrenildi.

Milli Saraylar Başkanlığı tarafından gelenek haline getirilen yaz dönemi mehter gösterileri bugün Dolmabahçe Sarayı'nda bulunan Hazine Kapısı önünde başladı.

Mehteran ekiplerinin gösterilerinde, Plevne Marşı, Tekbir ve Cenk Marşı, Mehterhane-i Hakanî Marşı, Ordu Marşı (Ceddin Deden) ve Hücum Marşı gibi hafızalara kazınmış tarihi marş eserler sergilendi. Gösterilere yerli ve yabancı turistlerle, vatandaşların ilgisinin yoğun olduğu görüldü. Gösteriyi izleyenler, mehteran ekibini cep telefonu kameralarıyla kayda alarak bu anları ölümsüzleştirdi.

“Ziyaretçilerimizin ilgisi çok yoğun”

Etkinlik hakkında bilgi veren Milli Saraylar Başkanlığı Müzecilik ve Tanıtım Dairesi Başkanı Güller Karahüseyin, “Milli Saraylar Başkanlığı Saraylarımızda geleneksel hale gelmiş olan Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği’nin gösterilerini bugün itibarıyla yeniden başlattı. Bu gösteriler salı günleri saat 11.00’de Dolmabahçe Sarayı Hazine Kapısı önünde, çarşamba günleri de yine saat 11.00’de Topkapı Sarayında Babüssaade önünde yapılacak. Mehteran Birlikleri tarihi 11. Yüzyıla kadar inen bir birlik. Türk ordularının muharebe meydanlarında coşkusunu artırarak zaferler kazanmasında etkili bir birlik. Şu anda da Mehteran Birlikleri, o dönemdeki aslına uygun kostümleri ve enstrümanlarıyla gösterilerine devam ediyorlar. Mehteran Birliğindeki kişilerin hepsi profesyonel müzik eğitimi almış kişilerdir. İlgi çok yoğun, her zaman olduğu gibi. Geçmiş yıllarda da öyleydi, bundan sonra muhakkak daha fazla olacaktır. Hem yerli ziyaretçilerimizin ilgisi çok yoğun, hem de yabancı ziyaretçilerimizin de aynı coşkudan nasibini aldığını görüyoruz. Onlar da çok yoğun bir şekilde ilgi gösteriyorlar” dedi.

13 Eylül’e kadar ücretsiz bir şekilde izlenebilecek

Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği ekiplerinin 13 Eylül’e kadar her salı Dolmabahçe Sarayı’nda ve her çarşamba Topkapı Sarayı’nda gösteri düzenleyeceği, gösterilerin ücretsiz bir şekilde izlenebileceği öğrenildi.

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