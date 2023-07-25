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MEDYA

Fatih Portakal canlı yayında Kemal Kılıçdaroğlu'na saydırdı! 'Kalp işareti yapınca temiz insan zannettim'

Gazeteci Fatih Portakal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu sert sözlerle eleştirdi. Kılıçdaroğlu'nun son dönemdeki skandal itiraflarına gönderme yapan Fatih Portakal, "74 yaşında hırslarından arınmıştır zannettim ama öyle değilmiş, herkesten özür diliyorum" dedi.

Gazeteci Fatih Portakal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu sert sözlerle eleştirdi. Kılıçdaroğlu’nun yalanlarının ortaya çıktığını öne süren Portakal, “Kalp işareti yapınca temiz insan zannettim hiç de öyle değilmiş saflığımdan özür diliyorum” ifadelerini kullandı. "Bizi kandırdılar" diyen Portakal, şunları söyledi: 

"Biz kime güveneceğiz"

- Biz kime güveneceğiz? Bizi kandırdılar. Gerçekten kusura bakmayın ama ben de sizlerden özür diliyorum.

- Umut var zannettim. Naif insan zannettim. Kalp işareti yapınca temiz yürekli insan zannettim. 74 yaşında hırslarından arınmıştır zannettim.

- Ama hiç de öyle değilmiş. Ben de sizlerden özür diliyorum. Kendimden de özür diliyorum. Bu kadar saflığımdan özür diliyorum.

- Ama arıyoruz işte o saflıkta o temizlikte birilerini arıyoruz.

- Şöyle bir bakıyorsunuz ana muhalefet partisine yani gerçekten kendini temizlemesi gereken en önemli parti.

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