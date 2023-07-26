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Rize Devlet Hastanesi'nde silahlı çatışma çıktı! Hastane içindeki çatışmada 5 kişi yaralandı

RİZE Devlet Hastanesi'nde silahlı çatışma çıktı. Acil servise silahıyla giren adam, silahlı saldırı gerçekleştirdi. Saldırıda polis ve jandarmanın da bulunduğu 5 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

Rize Devlet Hastanesi'nin acil servisine kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda, silahla defalarca etrafa ateş edildi. Saldırıda 1 polis, 1 jandarma, 1 sağlık çalışanı ve 2 hasta çeşitli yerlerinden yaralandı.

 Silahlı saldırgan, olay yerinden ayrılarak Cumhuriyet Caddesi istikametine doğru kaçmaya çalıştı. Ancak polis ekipleri ve vatandaşların yardımıyla şüpheli kısa sürede yakalandı.

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