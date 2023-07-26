Rize Devlet Hastanesi'nde silahlı çatışma çıktı! Hastane içindeki çatışmada 5 kişi yaralandı

Adana'yı 5.5'lik deprem vurdu! Duvar saniyeler içerisinde yerle bir oldu... O anlar kamerada

Antalya'nın Kemer ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Adana'da korkutan deprem! Her yer toz duman oldu, ürküten görüntüler: "Allah'ım ne oldu böyle..."