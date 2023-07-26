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Kırmızı ışıkta geçti, çarptığı kamyonet devrildi: İETT otobüsünün kaza anı kamerada!

İSTANBUL Sancaktepe’de kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen İETT otobüsü, cadde üzerinde karşıdan karşıya geçmekte olan kamyonete çarptı. Kazada devrilen kamyonetin sürücüsü hafif yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Sancaktepe Atatürk Caddesi üzerinde saat 10.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 34 HO 3715 plakalı İETT otobüsü kırmızı ışıkta durmayarak geçti. Otobüs, kendisine yeşil ışık yanan ve karşıya geçmekte olan Mertcan Aydın kontrolündeki 34 GHS 567 plakalı Fiat marka kamyonete yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet devrildi. Hafif yaralanan sürücü, araçtan kendi imkanları ile çıkarak kurtuldu. Devrilen kamyonet çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

“Kırmızı ışıkta geçen otobüs durmadı”

Kamyonet sürücüsü Mertcan Aydın, “Yeşil ışıkta geçerken, kırmızı ışıkta geçen otobüs durmadı. Ben de arabayı kurtarmak için gaza bastım. Kuyruk kısmından vurunca ters döndü araç. Sadece elim sıkıştı, otobüs kırmızı ışıkta geçti” dedi.

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