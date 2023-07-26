İstanbul'da eylem hazırlığındaki 2 terörist yakalandı
İçişleri Bakanlığı İstanbul’da sansasyonel eylem arayışında oldukları yönünde bilgiler elde edilen PKK/KCK terör örgütü mensupları Sterk Evindar kod adlı Fatıma Al Musa ile Velat Jamo, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Başakşehir'de yakalandığını duyurdu.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İstanbul’da sansasyonel eylem arayışında oldukları yönünde bilgiler elde edilen PKK/KCK terör örgütü mensupları; Fatıma Al Musa ile Velat Jamo İstanbul İl Jandarma Komutanlığı terörle mücadele ekiplerimiz tarafından Başakşehir ilçesinde yakalanmıştır." ifadeleri kullanıldı.