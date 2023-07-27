Köpek gezdiren kadınlara cinsel organını çıkarıp gösterdi! 'Sapık var' denince mahalleli meydan dayağı çekti

İSTANBUL Avcılarda köpeklerini gezdirmeye çıkan iki kadını taciz edip, cinsel organını çıkararak gösteren sapık, mahalleli tarafından önce dövüldü sonra da karakola götürülüp teslim edildi. Görüntüleri çeken kadının sözleri olay oldu.

İstanbul Avcılar Merkez Mahallesi'nde Pazartesi günü gece saatlerinde iddiaya göre, Suriyeli olduğu öğrenilen A.A.M., sokakta köpeklerini gezdiren iki kadını takip etti. Şüpheli daha sonra park halindeki bir aracın arkasında gizlenerek, sohbet eden kadınları gözetlemeye başladı.

Cinsel organını çıkarınca...

Bu sırada oradan geçen birkaç kişi, aracın arkasında gizlenen şüphelinin cinsel organını çıkardığını fark etti. Kadınlar ise durumu fark ettiklerinde, "Sapık var" diye bağırdı.

Önce 'dövmeyin' dedi 'sapık bu' denince...

Kadınların bağırması üzerine kısa sürede toplanan mahalleli, A.A.M.'yi yakalayıp tartaklamaya başladı. Bu sırada olanları balkonundan kaydeden bir kadın, "Polis gelene kadar dövmeyin" dedi. "Bu sapık, sapık" cevabı alan kadın "İyi o zaman dövün" dedi.

Şüpheli daha sonra karakola götürülerek teslim edildi. İki kadından biri, şüpheliden şikayetçi oldu.