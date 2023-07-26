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YEREL

Otomobilinin önü kesilen bekçi feci şekilde darbedildi! O anlar kamerada

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde bir bekçi, otomobilinin önü kesilerek feci şekilde darbedildi. O anlar güvenlik kamerasına da yansıdı.

Olay, dün saat 16.30 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalle ve çarşı bekçisi G.O.'nun kullandığı otomobilin önünü, A.U. ve M.U. isimli şüpheliler tarafından kesildi.

Şüphelilerden A.U., G.O.'yu araçtan indirerek, feci şekilde darbetti. Yerde tekmelenen bekçi yaralandı.

O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

G.O.'nun bekçi olduğunu söylemesine rağmen şüphelilerin dikkate almadığı ve darbetmeye devam ettiği öğrenildi.

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