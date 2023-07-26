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Mahalleliyi dolandırdığı öne sürülen kuyumcu: Dükkanımı kurşunladılar

Adana’da mahallelinin kendisine emanet verdiği altınları alarak ortadan kaybolan kuyumcu, kendisini savunarak, "Benim dükkanıma kaç kere ateş ettiler. Can güvenliğim olmadığı için gitmek zorunda kaldım" dedi. Kuyumcu, dükkanının farklı zamanlarda kurşunlanma anına ait videoları da paylaştı.

Merkez Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi’nde 2 kuyumcu işleten Atahan Kıyağa'nın (45), mahallenin güvenini kazanarak vatandaşlardan kar vaadiyle altınlarını dolandırdığı iddia edildi. Bir süre vatandaşların altınlarını toplayıp onlara kar verdiği iddia edilen kuyumcu, geçen Ocak ayında ise dükkanını kapatıp ortadan kayboldu. Mahalleli ise toplanıp kuyumcunun dükkanı önünde protesto düzenledi. Kuyumcunun 600-700 milyon liralık emanet altınlarla kaçtığı iddiası üzerine telefonları kapalı olan ve ulaşılamayan kuyumcu Atahan Kıyağa, haberden sonra İHA’ya ulaşarak açıklamalarda bulundu.

“Ben borçlarımı ödedim”
Görüntü vermeyi kabul etmeyen Kıyağa, yaptığı açıklamada kendisinin can güvenliği olmadığı için mahalleyi terk ettiğini öne sürdü. Ev ve arabasını satarak borçları ödediğini belirten Kıyağa, “Haberde geçen 700 milyon lira ibaresi yanlış. Benim en fazla mahalleliye 10-20 milyon lira borcum vardır. Evimi, arabamı satıp ben borçlarımı ödedim” dedi.

“Dükkanım 2-3 kere kurşunlandı”
Mahallede kendisinden haraç istendiği ve silahla dükkanına saldırıldığı için kaçtığını iddia eden Kıyağa, “Her şey ilk başlarda çok güzeldi. İnsanların altınlarını çalıştırıp onlara kar veriyordum. Ancak bir süre sonra bankadan daha yüksek faiz istediler benden. Ben de mecbur kalıp onlara yüksek faiz vermeyi kabul ettim ancak bir süre sonra ödeme yapamadım. Bu süreçte de dükkanıma gelip benden haraç istediler. Haracı da vermeyince evime kadar takip edildim. Dükkanım 2-3 kere kurşunlandı. Can güvenliğim olmadığı için kaçtım” ifadelerini kullandı.

“Bana komplo kuruyorlar”
Evini satıp kalan borçlarını ödeyeceğini de kaydeden Kıyağa, “Şu anda Adana’da değilim ancak evim 17 buçuk milyon lira. Onu satıp kalan borçlarımı ödeyeceğim. 700 milyon lira borcum yok. Çoğu mahallelinin parasını ben ödedim zaten. Bana şu anda komplo kuruyorlar” diye konuştu.
Öte yandan Kıyağa, dükkanının farklı zamanlarda kurşunlanma anına ait videoları paylaştı. Videolarda 2 kişinin motosikletle gelip kuyumcuya ateş ettiği görülürken, farklı bir videoda ise bir şahsın elinde tüfekle gelerek kuyumcuya sıkıp uzaklaştığı yansıdı.

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